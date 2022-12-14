Сургутский район первым в ХМАО получил средства на расселение граждан из фенольного жилья

Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район первым в Югре получил средства на переселение из фенольного жилья. Проект рассчитан на 2022-2025 годы. Об этом рассказали в администрации района.

Сургутский район станет первым муниципалитетом в Югре, вступившим в федеральную программу. В следующем году власти района планируют приступить к переселению граждан из фенольного жилья. На эти цели будет потрачено около 270 миллионов рублей: 107,2 млн из федерального, 131,1 млн из регионального и 30,6 млн из местного бюджетов. Об этом во время прямого эфира с населением рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- Это новое мероприятие, Югра участвует в нем как пилотный проект. И единственный муниципалитет, который в нем принимает участие на сегодня из округа, это Сургутский район. До нового года осталось больше двух недель. Приложим все усилия, чтобы в этот короткий срок выкупить квартиры. Тем более мы всегда декларировали, что нам есть что покупать. Надеемся, что застройщики примут участие в наших аукционах, и мы сможем и деньги освоить, и жилье приобрести, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.