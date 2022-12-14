Полицейские Югры в морозную ночь спасли полярную сову

Фото: ОМВД России по г. Лангепасу

В морозную ночь полицейские Лангепаса спасли полярную сову.

Как рассказали в полиции, старший сержант полиции ОВ ПСПП Антон Машковцев и сержант полиции ОВ ПСПП Кирилл Гурьянов увидели во дворе жилого дома белую сову. Полицейские вышли из патрульного автомобиля и направились к птице. У птицы оказалось повреждено крыло, сотрудникам понабилось 10 минут чтобы аккуратно поймать сову руками.

До отдела полиции птица спокойно ехала на руках у своего спасителя, где пернатую покормили и отогрели. А на следующий день полицейские передали раненую птицу местному ветеринару и сейчас она находится под присмотром неравнодушных членов местного фонда помощи животным.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре полицейские спасли «краснокнижную» птицу, которая не могла взлететь.