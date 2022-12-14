В Югре осудят товарищей, которые избивали и насиловали своих дочерей, а еще убили и расчленили мужчину Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2011 году. Об Этом сообщили в пресс-службе СК ХМАО. Речь идет об уголовном деле против 48-ми и 58-ми летних мужчин. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц. Кроме того, один из них обвиняется и в других преступлениях.

Как выяснилось, в октябре 2011 года в одном из вагонов вагонообразования «Дустлик» в Нягани, при совместном распитии алкоголя между обвиняемыми с одной стороны и их знакомым с другой произошла ссора. Во время конфликта 48-летний обвиняемый нанес стеклянной бутылкой и металлическим половником не менее 3 ударов по голове оппоненту. В результате ударов мужчина потерял сознание, после чего злоумышленники перенесли его тело в лес, расположенный недалеко от вагонообразования, где 58-летний обвиняемый нанес ему еще 13 ударов ножом в спину и шею. Убедившись в смерти мужчины, преступники расчленили тело и избавились от него. После убийства обвиняемые выехали за пределы Югры.

Части тела потерпевшего нашли в мае 2012 года и в июле 2013 года. После кропотливой работы следственных органов, в октябре 2021 года они задержаны и взяты под стражу.

Во время допросов новых свидетелей и родственников задержанных выяснилось, что 48-летний обвиняемый с октября 2002 года по апрель 2016 систематически причинял телесные повреждения своей сожительнице и своей дочери за их непослушание и ненадлежащее, по его мнению поведение. А 58-летний обвиняемый в феврале – марте 2010 года насиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы, а в период с июня 2010 года по август 2011 года за непослушание систематически избивал сожительницу и ее дочь.

Обвиняемые не признали свою вину, но несмотря на это следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело передано в суд.