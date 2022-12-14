Искусственный интеллект подберет «идеальные пары» абонентов и операторов в Югре

Фото: Светлана Емельянова

Компания МегаФон собирается повысить эффективность коммуникации с абонентами благодаря искусственному интеллекту. Система на базе машинного обучения будет подбирать пары оператор-абонент, в которых с большей вероятностью возможно взаимопонимание и комфортное общение.

Новшество планируют внедрить в работу уже в следующем году, сейчас проводятся первые испытания. После этого будет сформирована и протестирована модель эффективной совместимости.

Искусственный интеллект учтет возраст, пол, результаты обучения сотрудников, историю оценок и даже хобби, а также коммуникативные навыки – стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции. В итоге звонки начнут распределяться не случайным образом, а с учетом персональной совместимости с каждым абонентом.

Технологическим партнером проекта выступает компания Axenix, эксперты которой обрабатывают результаты опросов операторов и их супервайзеров, а также анализируют информацию по ранее проведенным звонкам и используют ее для обучения алгоритмов. Добиться оптимального результата помогают технологии перевода речи в текст и обработки естественного языка.

– Нам важно, чтобы эти контакты были максимально эффективны – оператор точно донес нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением. Проверка совместимости клиента с оператором кол-центр станет инновационным проектом для российского телеком-рынка, – подчеркнул директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев.

Отмечается, что разработанный алгоритм позволяет лучше понимать потребности разных категорий клиентов. Например, молодые люди до 30 лет реже склонны выслушать предложение до конца, нежели люди более старшего возраста. А люди среднего возраста, согласно исследованию, чаще готовы выслушать оператора мужского пола.