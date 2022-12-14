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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 12:03

Мужчина, пытавшийся ворваться в детсад Нижневартовска, мог находится под действием наркотиков

Он отправлен на прохождение освидетельствования в психоневрологическом диспансере
Виктория Терина

Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Нижневартовска раскрыли подробности инцидента, произошедшего сегодня утром в одном из детский садов. Оказалось, что 35-летний мужчина, который проник на территорию детского сада мог быть под воздействием наркотиков.

- Сегодня в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение о том, что на территорию детского сада попытался проникнуть неизвестный мужчина, который был задержан сотрудниками охраны. В ходе обыска опасных предметов у мужчины не обнаружено - говорится в информации УМВД России по ХМАО-Югре.

После задержания его направили в психоневрологический диспансер для прохождения освидетельствования.

- По данному факту полицейскими проводится проверка, личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего - уточняют в полиции.

Напомним, во врем инцидента детей вывели из детского сада, а когда мужчину удалось задержать учреждение вернулось в обычный режим работы.