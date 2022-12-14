В Сургутском районе полицейские помогли водителю, оставшемуся без бензина в мороз

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

Госавтоинспекторы Сургутского района помогли водителю на трассе Сургут – Когалым.

- Госавтоинспекторы Сургутского района при следовании по маршруту патрулирования на 90 км автодороги Сургут-Когалым, в составе старшего лейтенанта полиции Султанова Рустама и младшего лейтенанта полиции Айдара Мерзагулова, заметили на обочине заглохший автомобиль и двоих мужчин. Граждане рассказали сотрудникам полиции, что направляются домой из ЯНАО в Курган и во время движения в машине закончился бензин - рассказали в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

В тот день в районе трассы температура воздуха достигала -37 градусов. Полицейские предложили мужчинам согреться в патрульном автомобиле и напоили горячим чаем, а затем помогли заправить автомобиль бензином.

Напомним, полицейский из Пыть-Яха помог замерзающему дальнобойщику из Екатеринбурга.