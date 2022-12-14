В Сургуте выявлено больше 14,5 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ

В Сургуте наблюдается больше 14,5 тысяч человек с гриппом и ОРВИ Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте фиксируется пик заболеваемости гриппа и ОРВИ. На данный момент в поликлиниках города наблюдается больше 14,5 тысяч человек с острыми респираторными инфекциями. Из них 9,5 тысяч - это дети. Об этом сообщают в городской администрации.

Чаще всего врачи регистрируют грипп (циркулирует грипп А, Б и метапневмовирус, в котором одним из видов осложнений является пневмония). Кроме того, на лечении от коронавируса в поликлиниках Сургута находятся около 300 человек, 60 из них с пневмонией.

Медики советуют при недомогании сразу обращаться к врачу.

- Не стоит ждать пока поднимется высокая температура. Специалист определит вид заболевания, будет подобрано правильное и эффективное лечение - советуют специалисты.