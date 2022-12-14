В Нижневартовске пьяный мужчина пытался проникнуть в детский сад, перепрыгнув через забор

В Нижневартовский детский сад пытался проникнуть пьяный мужчина Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске сегодня утром, 14 декабря, пьяный мужчина пытался проникнуть в детский сад №67 «Умка». Его задержали сотрудники Росгвардии.

Сегодня в детский сад пытался проникнуть посторонний мужчина. Сотрудникам дошкольного учреждения пришлось нажать тревожную кнопку, после чего на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

- Была попытка несанкционированного проникновения. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения перепрыгнул через забор и попытался зайти в детский сад. Вахтерами и охранниками он был задержан в тамбуре до прибытия правоохранительных органов. В целях безопасности согласно инструкции воспитанники были переведены через запасные выходы в соседний детский сад, - сообщили в администрации города.

Территорию и помещения осмотрел кинолог с собакой, подозрительных вещей и предметов не обнаружено. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.