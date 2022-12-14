В Сургуте неопытный водитель спровоцировал аварию и получил травмы

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте неопытный водитель пострадал в ДТП. Это случилось 13 декабря в 13:35 в районе дома 15 по улице Энгельса.

Как сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре, 25-летний водитель автомобиля «Kia» не справился с управлением, допустил занос авто с последующим выездом на встречку. В результате произошло столкновение с автомобилем «Citroen», под управлением 48-летнего водителя, от удара «Citroen» отбросило на металлическое ограждение. В результате происшествия виновник получил травмы.

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 - получили травмы. Госавтоинспекция задержала 5 водителей в состоянии опьянения, 2 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 46 водителей и 27 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры советует «новоиспеченным» водителям быть внимательными на дороге и не переоценивать свои возможности.