Кражи, грабежи, наркотики: в Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления

В Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления. За день зафиксированы кражи, мошенничества, грабежи, незаконный оборот наркотиков. Так, в Нижневартовске 21-летний молодой человек, находясь в квартире дома по улице Северной украл у 17-летней девушки сотовый телефон.

В Лангепасе около магазина по улице Дружбы Народов задержали мужчину, который при виде полицейских проглотил сверток с наркотиком. Мужчину привезли в больницу, в результате экспертизы выяснилось, что в свертке находился наркотик массой 0,810 грамма. Сейчас уже дважды судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске задержан подозреваемый, который, находясь в квартире дома по улице Дзержинского, и имея свободный доступ к чужому сотовому телефону, украл 8 тысяч рублей, переведя эти деньги на свой счет. Мужчина арестован за ранее совершенное преступление.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.