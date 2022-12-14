Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 6:08

Кражи, грабежи, наркотики: в Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления

По всем случаям возбуждены уголовные дела
Виктория Терина
В Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления

В Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления. За день зафиксированы кражи, мошенничества, грабежи, незаконный оборот наркотиков. Так, в Нижневартовске 21-летний молодой человек, находясь в квартире дома по улице Северной украл у 17-летней девушки сотовый телефон.

В Лангепасе около магазина по улице Дружбы Народов задержали мужчину, который при виде полицейских проглотил сверток с наркотиком. Мужчину привезли в больницу, в результате экспертизы выяснилось, что в свертке находился наркотик массой 0,810 грамма. Сейчас уже дважды судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске задержан подозреваемый, который, находясь в квартире дома по улице Дзержинского, и имея свободный доступ к чужому сотовому телефону, украл 8 тысяч рублей, переведя эти деньги на свой счет. Мужчина арестован за ранее совершенное преступление.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.