В Ханты-Мансийском районе ввели в эксплуатацию еще два зимника Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийском районе ввели в эксплуатацию еще два зимника. Об этом сообщает КУ «Управление автомобильных дорог ХМАО».

С 14 декабря 2022 года введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения, а именно «д. Белогорье - п. Луговской» протяженностью 10 тысяч 319 км, в том числе ледовая переправа через пр. Ендырская грузоподъемностью 15 тонн, а также «п. Луговской - с. Троица» протяженностью 9 тысяч 698 км.

Напомним, 26 марта 2022 в Югре полностью закрыли первый зимник. Это связано с окончанием срока эксплуатации зимней автомобильной дороги Нижневартовск - Вампугол - Былино.