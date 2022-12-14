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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:26

Четыре школы Сургутского района ушли на карантин

Процент заболевших ОРВИ и гриппом там превысил 20%
Виктория Терина
Четыре школы Сургутского района ушли на карантин

Четыре школы Сургутского района ушли на карантин

Фото: Татьяна Коркина

В четырех школах Сургутского района объявлен карантин. Это связано с высоким ростом заболеваемости ОРВИ учеников четырех школ Сургутского района. В итоге школьников перевели на дистанционное обучение, это касается школ: Русскинской, Лямина, Сытомино и Локосово - процент заболевших там превысил 20%.

- Карантинные мероприятия в этих школах продлятся до 16 декабря. На дистанционный формат обучения переведено около 870 детей, -рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

В школах района общий процент заболевших с ОРВИ и гриппом составил 6,7 %, а в детских садах 12,8 %. Кроме того, в Сытомино на карантин закрыли детский сад.