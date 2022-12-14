В Югре пройдут Всероссийские детские соревнования сноубордистов и горнолыжников

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В Югре впервые пройдут Всероссийские соревнования сноубордистов и горнолыжников с поражением опорно-двигательного аппарата. Они будут первые в истории не только Югры, но и России. Соревнования пройдут с 16 по 20 декабря в Ханты-Мансийске на базе горнолыжного комплекса «Хвойный урман».

Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в двух дисциплинах - это слалом и слалом-гигант. Участвуют спортсмены от 14 лет и старше. Одновременно с состязаниями по горнолыжному спорту пройдут Всероссийские соревнования по сноуборду лиц с поражением ОДА. Им предстоит пройти банг-слалом и сноуборд-кросс. Кроме того, во Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по горнолыжному спорту среди лиц с поражением ОДА будут выступать спортсмены от 10 до 13 лет. Юные спортсмены поборются за медали в слаломе и слаломе-гиганте.

Церемония открытия соревнований пройдет на базе горнолыжного комплекса 17 декабря в 14:00, а награждение спортсменов и церемония закрытия 19 декабря в 14:30.