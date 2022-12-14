В Югре 14 декабря 2022 года будет морозно и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 14 декабря 2022 года, в Югре ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -31, -36 °С, при натекании облачности по западной половине округа -22, -27 °С, днем -15, -20 °С, местами по восточной половине -22, -27 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -31, -33 °С, днем -18, -20 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.