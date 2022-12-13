АО «Транснефть – Сибирь» заменило систему электрохимзащиты участка нефтепровода в ХМАО-Югре

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены систему электрохимической защиты (ЭХЗ) на участке магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк протяженностью 57 км в зоне ответственности Урайского управления магистральных нефтепроводов в ХМАО-Югре. Работы по замене системы ЭХЗ трубопровода проводились с января 2021 года в рамках программы технического перевооружения. Цель – повышение надежности объектов линейной части. Электрохимическая защита применяется для защиты трубопровода от коррозии, связанной с выносом электронов с тела трубопроводов в результате электрохимических процессов, происходящих в почве.

В ходе работ по техперевооружению системы ЭХЗ на участке линейной части МН смонтированы шесть импульсных преобразователей катодной защиты инверторного типа модульной конструкции взамен трансформаторного типа. Преимуществом новых преобразователей является высокая энергоэффективность, компактные массогабаритные размеры силовой части, низкий коэффициент пульсации выходного напряжения. Установлены 15 анодных заземлителей, данное устройство предназначено для создания положительного потенциала с целью защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии. Также специалисты выполнили монтаж 106 контрольно-измерительных пунктов, установили медно-сульфатные электроды сравнения и датчики скорости коррозии. Кроме того, выполнен монтаж оборудования высокочастотной связи для передачи параметров станции катодной защиты в Единую систему диспетчерского учета АО «Транснефть – Сибирь».

Все установленное оборудование и применяемые материалы – отечественного производства, соответствуют предъявляемым ПАО «Транснефть» требованиям безопасности и надежности. Новая система ЭХЗ позволяет поддерживать защитный потенциал трубопровода в автоматическом режиме, производить контроль параметров и необходимые измерения в процессе эксплуатации. Техперевооружение системы ЭХЗ магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк проводилось с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности ПАО «Транснефть». Объект введен в эксплуатацию в соответствии с графиком.