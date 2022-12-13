Власти Сургута назвали шесть площадок, на которых можно запустить салюты в новогоднюю ночь

Фото: Кира Санникова

Власти Сургута назвали шесть площадок, на которых все желающие смогут запустить салюты в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Это территория между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, акватория реки Сайма, площадь театра СурГУ, сквер «Молодежный», площадь «Нефтяников» и спортивное ядро в микрорайоне №35а.

При этом горожанам следует выбирать только хорошую пиротехнику. На коробке должен быть указан радиус безопасной зоны, правила хранения, эксплуатации, утилизации и срок годности.

Кроме того, запускать салют не рекомендуется при ильном ветре и с балконов квартир. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки, не направлять изделие в сторону людей и не носить его в кармане.

Уничтожают фейерверки следующим способом: их надо поместить в воду на срок до двух суток, после чего остатки можно выбросить с бытовым мусором.