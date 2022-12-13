Югорскому бизнесу предложили облачный офис на базе отечественного ПО

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Новый продукт одним из первых в стране предложил своим корпоративным клиентам МегаФон. Так, в «Мегафон Облако» абонентам доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.

Сервис подходит для представителей крупного бизнеса и небольших компаний, получить доступ к нему можно по подписке (SaaS). Подключиться можно за один день, при этом компания не несет затрат на установку и развертывание системы. С помощью решений «МойОфис» можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

– После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией «МойОфис» мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам, – говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.

В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» – работа с электронными письмами иуправление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» – комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.

– Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%, – прокомментировал Александр Иванников, коммерческий директор «МойОфис».

Российские офисные решения «МойОфис» размещены в «МегаФон Облаке», надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам.