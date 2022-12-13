Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 11:32

Энергетики обеспечили надежное электроснабжение соревнований на Ямале

Источник:kp.ru
Фото: Дарья Тюменцева, из архива АО «Россети Тюмень»

Фото: Дарья Тюменцева, из архива АО «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» поддержала ежегодное спортивное мероприятие на Ямале. Всероссийские соревнования «Кубок по кроссу на снегоходах памяти Андрея Ушакова» состоялись традиционно в Новом Уренгое. Порядка 50 спортсменов из регионов УрФО выступили участниками.

Содействие крупной электросетевой компании помогло обеспечить необходимым ресурсом пункты обогрева, а также организовать звуковое сопровождение и прямую трансляцию соревнований. Для обеспечения электроэнергией места проведения мероприятия энергетики предоставили организаторам мобильную дизельную электростанцию мощностью 400 кВт.

Отметим, Всероссийские соревнования «Кубок памяти Андрея Ушакова» проводятся в газовой столице с 2002 года. В заездах приняли участие спортсмены из Муравленко, Надыма, Сургута и Нового Уренгоя. Победителей выявляли в двух категориях: «мужчины» и «юниоры». Помимо этого, прошли показательные выступления детей.