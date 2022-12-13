В Нижневартовске с 17 декабря откроются елочные базары Фото: Вера Зенина

До Нового года осталось меньше трех недель, а это значит, что пора задуматься о главном атрибуте праздника - елке. Так, жители Нижневартовска смогут купить зеленую красавицу на специальных базарах, которые стартуют 17 декабря. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, муниципальный базар откроется по ул. 60 лет Октября. Кроме того, для горожан будут доступны еще десятки базаров, расположенных на частных территориях. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

Добавим, что приобрести лесную красавицу на законных основаниях можно по адресу: улица Лопарева, 77 (территория Нижневартовского лесничества). Стоимость сосны - 800 рублей. А стоимость талона (договора купли-продажи) для самостоятельной заготовки ели, сосны или пихты высотой до двух метров составляет 400 рублей.