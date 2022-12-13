Маленькие югорчане могут с комфортом и безболезненно вылечить зубы во сне

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На носу Новый год и долгожданные праздничные выходные. Это отличная возможность отдохнуть, набраться сил и заняться важными делами, в частности здоровьем зубов. Для всех, кто планирует семейный визит к стоматологу в январе, клиника «Доктор Альбус» подготовила акцию – скидку 20% на лечение детей во сне под седацией в Тюмени.

Как известно, детские зубы сильнее подвержены кариесу и разрушаются намного быстрее и интенсивнее, чем у взрослых. Важно старательно ухаживать за ними и беречь здоровье каждого. Однако меры профилактики не всегда помогают сохранить детские зубы целыми и невредимыми. А дети, особенно малыши до трех лет, не отличаются терпением и усидчивостью, что неизбежно сказывается на качестве работы стоматолога, а иногда и совсем не дают доктору своевременно провести нужные процедуры. На помощь в таких случаях приходит лечение детских зубов во сне.

Седация или, как ее еще называют, медикаментозный сон дает возможность вылечить множественный кариес, провести удаление зуба или сделать пластику уздечки маленьким и гиперактивным детям, чисто физически не способным подолгу неподвижно сидеть в кресле стоматолога. Актуально это и для детей постарше, если с ними так и не удается установить контакт и договориться о лечении по причине повышенной тревожности.

Седация в дословном переводе с латыни – успокоение. Эффект седативных препаратов заключается в том, что под их влиянием ребенок полностью расслабляется и спокойно засыпает, давая тем самым стоматологу без помех заниматься его зубками. Лечение проходит быстро и безболезненно, не оставляет в детской памяти негативных воспоминаний. И это очень важно, поскольку в следующий раз маленький пациент, которому не пришлось испытывать неприятные эмоции и ощущения, уже сам спокойно соглашается на последующий осмотр и лечение.

Вопрос здоровья детских зубов нужно доверять опытным профессионалам и тщательно подходить к выбору стоматологии и врача, а также обращать внимание на реальные скидки, которые позволяют ощутимо снизить стоимость таких стоматологических процедур, как лечение зубов под седацией.

Так, в семейной стоматологии «Доктор Альбус» весь январь будет действовать выгодная цена на лечение детских зубов во сне. Воспользоваться условиями акции – скидкой в размере 20% – могут родители детей, которым в силу повышенной тревожности показано лечение в седации (под наркозом).

С детьми в клинике «Доктор Альбус» работают опытные, грамотные и чуткие врачи-стоматологи и анестезиологи со стажем. В процессе лечения зубов под действием седативных препаратов состояние ребенка отслеживается до мельчайших деталей, что позволяет докторам целиком и полностью контролировать происходящее.

- Мы делаем все, чтобы лечение зубов в нашей стоматологии было мягким, комфортным и бережным. Теперь у нас появилась возможность минимизировать любые негативные переживания наших маленьких пациентов. Когда нужно вылечить сразу несколько зубов или устранить осложнения, а ребенок очень волнуется и нервничает, то спасением становится лечение зубов во сне, под седацией. Мы рады вернуть детским улыбкам красоту и здоровье в комфортных безопасных условиях и по выгодной цене. Весь январь в двух филиалах нашей стоматологии будет действовать скидка 20% на лечение детей во сне. У родителей, чьим детям показано лечение под седацией, есть уникальный шанс – прямо сейчас запланировать на январь поход к стоматологу и вылечить ребенку зубы в состоянии комфортного сна, причем сделать это с существенной выгодой, – отметила врач – стоматолог-терапевт клиники «Доктор Альбус» Алина Трегубова.

Акция проводится до 31 января 2023 года в филиалах семейной стоматологии «Доктор Альбус» по адресам: улица Гранитная, 4 и ул. Олимпийская, 6.

Напоминаем, что перед прохождением любой стоматологической процедуры, в том числе лечении зубов под седацией, необходима предварительная консультация специалиста.