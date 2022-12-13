Житель Сургутского района отправится в колонию за организацию подпольного казино

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Югре осудили 35-летнего жителя Сургутского района, обвиняемого в организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Начать нелегальный бизнес мужчина решил в феврале 2021 года. Для этого он вступил в сговор с тремя жителями Сургута: соучастники распределили между собой роли, арендовали помещение в цокольном этаже одного из домов по ул. Привокзальная и купили игровое оборудование.

- С 1 марта по 9 июля 2021 года подсудимый с соучастниками заработали более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Чтобы не привлекать внимание, никаких вывесок и указателей на помещении не была, в качестве игроков приглашались знакомые организаторов, а финансовые вопросы решались за пределами клуба, что исключало наличие в нем денег, - прокомментировали в ведомстве.

В ночь с 9 на 10 июля 2021 года деятельность клуба пресечена правоохранительными органами, а подсудимый выехал за пределы округа и был объявлен в розыск. В июне текущего года он сам явился в следственный отдел и раскаялся в содеянном.

С учетом признания вины и раскаяния, суд приговорил его к 1 году и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.