Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 декабря 2022 года увеличилось на 39 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 39 человек. С начала периода количество заболевших достигло 252 461.

При этом в больницы региона госпитализировано десять человек, выздоровели 68 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерло 2 595 югорчан.

В России выявлено 5 977 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 640. Всего в стране зарегистрировано 21 677 505 случаев. Излечились от коронавируса 6 838 человек, скончались - 59.