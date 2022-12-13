В Нефтеюганском районе молодой парень угробил себя и приятеля, выехав на встречку

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 12 декабря на 705 километре автодороги Нефтеюганск-Мамонтово.

- По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Honda», двигаясь со стороны Пыть-Яха в сторону Нефтеюганска, решил совершит обгон в месте, где стоит запрещающий знак, и выехал на встречную полосу. В результате этого он столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 35-летнего водителя. К сожалению, виновник ДТП и его пассажир погибли, а водитель отечественной машины и его два пассажира получили травмы. Это 47-летняя женщина и 46-летний мужчина, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 получили травмы. Кроме того, 2 водителя задержаны в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования, 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения, 46 - за выезд на полосу встречного движения, 16 - за нарушение правил перевозки детей.