Кража ноутбука и отвода металлических труб: полицейские Югры раскрыли 23 преступления

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За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 34 преступления, из которых 23 раскрыты по горячим следам, из них семь краж, одно мошенничество, два экономических преступления и один факт незаконного оборота наркотиков. Также проведено десять обысков. В итоге раскрываемость за дежурные сутки составила 68%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Сургуте гражданин 1989 года рождения украл ноутбук стоимостью более 50 тысяч рублей. В дальнейшем он сдал его в комиссионный магазин. А в Лангепасе мужчина 1965 года рождения похитил банковскую карту, принадлежащую заявителю, после чего рассчитался ею за различные товары в торговых точках города. Таким образом он похитил более 4 тысяч рублей.

Также было раскрыто одно ранее зарегистрированное преступление, произошедшее в Сургутском районе. Там 20-летний молодой человек, находясь в промзоне поселка ГПЗ, украл четыре отвода металлических труб на сумму порядка 39 тысяч рублей.