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НовостиОбщество13 декабря 2022 2:43

Владимир Путин наградил жителя Нижневартовска медалью «За заслуги перед Отечеством»

Григорий Делиев работает водителем в ООО «НТГМ»
Марина Прохорова
Фото: правительство Югры

Фото: правительство Югры

Президент РФ Владимир Путин наградил жителя Нижневартовска Григория Делиева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени <…> Григория Делиева - водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью «НТГМ», - говорится в указе президента.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что Владимир Путин наградил двух жителей Нягани и Сургута. Они стали заслуженными работниками.