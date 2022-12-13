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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 1:58

В Югре 13 декабря 2022 года похолодает до -42 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 13 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 13 декабря

Погода в Югре на 13 декабря

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 13 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -27...-32 градуса, при прояснениях -37...-42. Днем -26...-31 градус.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -29...-31 градус, днем -27...-29.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре