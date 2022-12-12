Югорчане смогут увидеть премьеру фильма «Большой. Сезон» с эксклюзивными интервью актеров

Фото: из архива онлайн-кинотеатра KION

Одними из первых посмотреть документальный фильм «Большой. Сезон» с эксклюзивными интервью Светланы Захаровой, Владислава Лантратова, Махара Вазиева и других звезд театра жители Югры смогут уже 24 декабря в онлайн-кинотеатре KION от МТС.

«Большой. Сезон» – это возможность узнать о жизни одного из лучших музыкальных театров мира, разобраться в его творческом быте и познакомиться со всеми, кто большую часть жизни посвятил службе в Большом.

Сейчас в театре трудятся три тысячи человек, выполняющие самые разные задачи, но при этом имеющие общие цели. Уникальность и ценность картины в том, что люди, чья судьба прочно связана с театром, рассказывают обо всем, что происходит за кулисами, о том, чем и как живет Большой.

Завесу тайны зрителю приоткроют генеральный директор Владимир Урин, главный дирижер Туган Сохиев, руководитель балетной труппы Махар Вазиев, премьеры Владислав Лантратов и Денис Савин, прима Светлана Захарова, оперные певицы Анна Нетребко и Агунда Кулаева, оперный певец Андрей Потатурин, управляющий оркестром Александр Шанин, режиссер-постановщик Евгений Писарев, режиссер оперных спектаклей Владислав Колпаков, старший мастер Сослан Маргиев, начальница цеха по изготовлению декораций Татьяна Забалуева.

Фото: из архива онлайн-кинотеатра KION

– Большой театр всегда с удовольствием и без страха открывает двери для профессионалов, потому что мы не скрываем наш рабочий процесс. Главное, чтобы те, кто вошел в эти двери, попытались понять и почувствовать этот дом и, как нам кажется, это удалось. Во всяком случае интонация этого рассказа очень мне импонирует. Может быть впервые в эфир выходит документальное кино, которое достаточно детально исследует внутреннюю жизнь театра, то, что не видят зрители на сцене. Иными словами, как строится наша работа внутри, как мы идем к достижению желаемого результата. Такой портрет не может быть абстрактным; Большой – это не только исторические стены, а поскольку фильм посвящен сегодняшнему дню, одному сезону, естественно, эта тема раскрывается через людей театра, – рассказал Владимир Урин.

Фильм поделен на четыре действия, где кульминацией станет подготовка главного новогоднего представления – балета «Щелкунчик». Попасть на него стараются тысячи людей, а в картине «Большой. Сезон» получится увидеть самую ценную часть – то, как балет создается.

– Мы регулярно расширяем линейку оригинальных документальных проектов, потому что видим неподдельный интерес зрителей к реальным историям. Вслед за фильмами, которые рассказывали о мире одного конкретного человека и показывали действительность через его оптику, мы выпускаем новый проект «Большой. Сезон» – фильм, который расскажет о самом известном российском театре в мире. Фильм открывает то, что обычно скрыто от зрителей, – тяжелый труд, переживания и боль, слезы радости и разочарования тех, кто ежедневно трудится в стенах театра – тем самым, продолжая тенденцию документальных проектов дарить аудитории уникальные впечатления, – пояснил Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION.