В Нефтеюганске матерый рецидивист устроил пожар из-за неприязни к соседям

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полицейские Нефтеюганска задержали подозреваемого в поджоге квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Накануне поступила информация о возгорании квартиры в одном из домов десятого микрорайона. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что виновен в пожаре некий мужчина. Предположительно, сделал он это с помощью открытого огня, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленник поджег общую кухню, однако пламя не успело разгореться, и в огне никто не погиб - пострадало лишь помещение.

Преступником оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель. Со слов югорчанина, он совершил поджег из-за личной неприязни к соседям.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.