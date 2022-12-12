Врача-ортопеда из Сургута, пойманного на взятках, обязали вернуть незаконно полученные 750 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Врача-ортопеда из Сургута, пойманного на взятках, обязали вернуть незаконно полученные 750 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, за свое преступление бывший медик получил штраф в размере 2,7 миллиона рублей и отправился в колонию строгого режима. Однако вопрос о его «вознаграждениях» так и не был решен.

- Суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с бывшего должностного лица медицинского учреждения незаконно полученные денежные средства на указанную сумму, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что ранее мужчина занимал пост заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. Когда выяснилось, что он брал деньги с пациентов за операции вне очереди, суд признал его виновным по ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).