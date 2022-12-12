В Нижневартовске водитель иномарки выехал на красный свет и устроил ДТП с пострадавшим

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На югорских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 декабря в районе дома №79Б на улице Индустриальная.

- Около 17:00 вечера 36-летний водитель автомобиля «Toyota» выехал на перекресток с левым поворотом, когда горел красный свет, в результате чего произошло столкновение с машиной «Daewoo», под управлением 22-летнего мужчины. От удара «Toyota» поменяла направление движения и столкнулась уже с автомобилем «Volkswagen», под управлением 38-летней женщины. В результате происшествия водитель «Daewoo» получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие выходные в регионе произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 19 водителей в состоянии опьянения, 19 - за отказ от прохождения освидетельствования, 7 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения, 71 - за выезд на полосу встречного движения и 90 - за нарушение правил перевозки детей.