Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 декабря 2022 года увеличилось на 61 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре зарегистрировано 252 422 случая коронавируса. За сутки выявлен 61 новый случай COVID-19 в 11 муниципалитетах: Сургут - 24, Нижневартовск - 4, Нефтеюганск - 3, Нягань - 2, Сургутский район - 2, Советский район - 2, Югорск - 6, Когалым - 15, Кондинский район - 1, Октябрьский район - 1, Пыть-Ях - 1.

На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 60 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 202 человека, всего прошли обследование 3 590 947.

За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 43 человека, за весь период пандемии - 249 015 югорчан.