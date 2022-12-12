Жители Нижневартовска задолжали за воду более 62 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Жители Нижневартовска задолжали за воду более 62 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовал в своем телеграм-канале РКС «Нижневартовск».

«Более 6 тысяч вартовчан задолжали по судебным приказам «Нижневартовским коммунальным системам» свыше 62 миллионов рублей. Причем 3,1 миллиона рублей из этой суммы - пени, а 1,2 миллиона рублей - госпошлина, оплату которой суд возлагает на должника. Почти 4 тысячи должников имеют неоплаченные квитанции со 2 октября 2020 года - даты начала работы ресурсоснабжающего предприятия, - говорится в сообщении.

Затем коммунальщики выложили в Сеть полный список неплательщиков с точными адресами и суммами долга. Например, жители одного из домов на бульваре Рябиновый задолжали более 340 тысяч рублей, а по улице Мира - более 208 тысяч рублей.

Тем, кто вовремя не заплатил деньги, грозит получение «черных меток» на почтовые ящики.