На территории промбазы в Нижневартовском районе заживо сгорел мужчина

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Стало известно об еще одном смертельном пожаре, произошедшем в минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 10 декабря загорелся жилой вагончик, расположенный на территории промышленной базы между Нижневартовском и Радужным.

- По предварительным данным, 10 декабря около 04:30 утра произошло возгорание в жилом вагончике. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что вагончик предоставил мужчине его родственник для временного ночлега.

Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, также проверяется версия об аварийной работе электрооборудования вагончика.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что 10 декабря в небольшом городке Белый Яр, расположенном в Сургутском районе, в огне погибли двое детей. Ребятам было 9 и 11 лет.