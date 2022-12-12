Фото: Наталья Комарова, соцсети

Для жителей Югры утвердили новые почетные звания. Об этом в своем телеграм-канале сообщила губернатор Наталья Комарова.

«Утверждены новые почетные звания для жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: «Герой Югры» и «Заслуженный труженик Югры», - написала глава региона.

Так, знаком «Герой Югры» награждаются граждане, совершившие героические и социально значимые поступки, получившие общественное признание.

Знак «Заслуженный труженик Югры» вручается за многолетний добросовестный труд, направленный на благополучие и развитие округа. Получить его могут мужчины, стаж которых 35 и более лет, и женщины, отработавшие 30 и более лет.

Также всем, кто удостоится новых знаков, положена единовременная денежная выплата.