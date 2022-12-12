Муниципалитетам Югры выделят более 220 миллионов рублей для балансировки бюджета Фото: Вера Зенина

Муниципалитетам Югры выделят более 220 миллионов рублей для балансировки бюджета. Об этом в своем телеграм-канале сообщила губернатор Наталья Комарова.

«Принято решение предоставить бюджетам муниципальных образований дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в общей сумме 221,5 миллиона рублей», - написала глава региона.

По ее словам, выплаты получат муниципальные учреждения Нижневартовска, Мегиона, Урая, Когалыма, Покачей, Березовского, а также Кондинского, Советского и Нефтеюганского районов - на авансирование оплаты коммунальных услуг.

Также средства будут направлены филиалу АО «Городские электрические сети», управлению теплоснабжения Нижневартовска и Югорскому фонду капитального ремонта. В данном случае речь идет о возмещении затрат в связи с освобождением от коммунальных платежей жителей частичного обрушенного дома в Нижневартовске.

Кроме того, деньги пойдут и на друге цели. Например, на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров воздушным и водным транспортом Березовскому району и прочее.