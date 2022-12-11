В Сургуте скончался посетитель «Сити-Молла»

В Сургуте мужчина умер во время похода по торговому центру. Фото группы "ЧП ХМАО Югра"

В сургутском ТРЦ «Сити-Молл» мужчина скончался прямо в зоне фудкорта. Известно, что мужчина пожаловался на боль в груди и его бросило в холодный пот. Его супруга вызвала неотложку. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, мужчина уже не подавал признаков жизни. Спасти его не удалось.

Очевидец сообщает, что на вид погибшему около 50 лет. В Сургут он приехал вместе с семьей из Нефтеюганска. Югорчане занимались шоппингом.

В пресс-службе полиции сообщили, что смерть мужчины носит некриминальный характер.

- Мужчина 1968 года рождения вместе с семьей гулял по торговому центру, в какой-то момент ему стало плохо, он присел и скончался. Супруга погибшего подтверждает, что у него и ранее бывали проблемы с сердцем, - сообщила начальник отдела информации и общественных связей, Ольга Абмайкина.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что в Сургуте после осмотра врача умер шестилетний ребенок.