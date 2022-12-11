Губернатор Югры поручила выплатить 100 тысяч рублей семье, в которой на пожаре погибли дети

В Югре на пожаре погибли двое детей. Фото: Андрей Новиков

Наталья Комарова поручила выплатить единовременную помощь в связи с экстренной ситуацией семье, в которое двое детей 2012 и 2013 года погибли на пожаре 10 декабря.

Напомним, трагедия произошла в садовом товариществе в поселке Белый Яр Сургутского района 10 декабря. Загорелся деревянный дачный дом. Двое детей погибли. Причиной пожара стало возгорание в электрощитовой

Сейчас родителям погибших детей оказывают психологическую помощь.

На Сейчас глава поселения находится на месте ЧП и оказывает семье всю необходимую помощь.

В поселке обещали провести дополнительные рейды по пожарной безопасности.

Ране «Комсомольская правда — Югра» писала о том, что ситуацию взял на контроль главный прокурор Сургутского района Александр Ерёменко.