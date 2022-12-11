В Югре 11 декабря 2022 года похолодает до -37 градусов

В Югре похолодает до -37. Фото: Андрей Новиков

В воскресенье, 11 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью по юго-западным районам небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -32,-37 °С, местами по юго-западу -22,-27 °С, днем -27,-32 °С, по юго-западу -17,-22 °С.

В Ханты-Мансийске также ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Изморозь. Ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -32,-34 °С, днем -27,-29 °С.