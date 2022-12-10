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НовостиОбщество10 декабря 2022 11:37

Вслед за няганскими школьниками на дистант ушли ученики 1-8 классов из Нефтеюганска

Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Вслед за няганскими школьниками на дистант ушли ученики 1-8 классов из Нефтеюганска. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Эльвира Бугай.

«На санитарно-эпидемиологической комиссии города было принято решение обеспечить реализацию образовательных программ начального общего и основного общего образований с первого по восьмой классы в формате электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - написала градоначальница.

Перевод на дистант обусловлен высоким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ детей с 7 до 14 лет.

Заниматься в таком формате ребята будут всю следующую неделю - до 16 декабря включительно.