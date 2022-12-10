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В честь дня рождения округа губернатор Наталья Комарова наградила отличившихся югорчан. Церемония вручения состоялась накануне в органном зале КТЦ «Югра Классик», а участие в ней приняли полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, главы Ямала, и Тюменской области, депутаты госдумы РФ и думы Югры, члены окружного правительства и представители общественных организаций.

- Исторически сложившийся югорский образ жизни - это инициатива, взаимовыручка, самоотверженный труд и высочайшая ответственность. Именно эти ценности объединяют югорчан и создают условия для дальнейшего развития. Мы все болеем за родную землю, связываем с Югрой свое будущее. Верим в силу команды Югры и в каждого ее жителя. Лидерство нашего региона - это результат труда каждого человека. Если говорить о будущем, то судьба округа - в руках молодых, инициативных, креативных, добрых, умных, талантливых, красивых и здоровых. Уверена, каждое новое начинание югорчан будет выполнено на отлично. С днем рождения, Югра! - поздравила земляков Наталья Комарова.

Среди получивших награды - люди, трудящиеся в самых разных областях. Это работники нефтяной и газовой промышленности, культуры и спорта, а также пилоты, врачи и инженеры. Кроме того, за вклад в развитие физической культуры и спорта были отмечены учреждения «ЮграМегаСпорт» и югорский Центру адаптивного спорта.