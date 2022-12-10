Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 декабря 2022 года увеличилось на 111 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 111 человек. С начала периода количество заболевших достигло 252 283.

При этом в больницы региона госпитализировано 14 человек, выздоровели 112 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерло 2 595 югорчан.

В России выявлено 7 397 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 475. Всего в стране зарегистрировано 21 658 056 случаев. Излечились от коронавируса 6 446 человек, скончались - 54.