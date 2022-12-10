В Нягани учеников с 1-го по 8-й класс перевели на дистант

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В Нягани учеников с 1-го по 8-й класс перевели на дистанционное обучение. Как сообщил замглавы города Заур Гусейнов, это связано с высоким распространением ОРВИ. Сейчас заболеваемость среди детей превышает пороги в несколько раз.

- После сложных обсуждений, сопоставления всей статистики и данных, полученных от лечебных учреждений и организаций, было принято нелегкое решение перевести учеников с 1-го по 8-й класс включительно на дистанционную форму обучения, - сказал он.

Учащиеся 9-11-х классов продолжат посещать школы, но при этом в учреждениях будут соблюдаться все меры по предупреждению распространения инфекции.

Что касается детских садов, то тут власти решили также перестраховаться и развести потоки людей. Делается это для того, чтобы слишком большое количество детей и родителей не проходило через один вход.