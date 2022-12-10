«Югра - в каждом из нас»: губернатор Наталья Комарова поздравила земляков с днем рождения округа

Фото: правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с днем рождения округа.

- Югра - в каждом из нас. Творцы новых достижений нашего региона - это дети, молодые и взрослые профессионалы. Из ежедневной работы, успехов каждого из нас создаются возможности нашего края, - подчеркнула она.

Также Наталья Комарова отметила, что за 11 месяцев 2022 года в Югре родилось 17 058 малышей. Это новое поколение жителей, которым предопределено любить и беречь родную землю, помогать друг другу, делиться своим теплом, радостью с миром. Эта миссия как эстафетная палочка передается из поколения в поколение, создавая югорский образ жизни.

Не забыла губернатор и поздравить соседей - Ямало-ненецкий автономный округ, которому сегодня также исполняется 92 года.

- 10 декабря день рождения двух субъектов Российской Федерации - Югры и Ямала. Ямало-Ненецкий автономный округ - добрый и правильный сосед. Дорогие ямальцы, примите теплые поздравления от югорчан, - добавила глава региона.