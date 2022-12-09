В школе №19 Сургута открыли мемориальную доску памяти героя, погибшего в СВО

Фото: телеграм-канал главы Сургута

В День героев Отечества сургутяне отдают дань памяти воинам, вставшим на защиту Родины. Так, в школе № 19 Сургута установили и открыли мемориальную доску выпускника школы Михаила Волкова, героически погибшего 12 марта при выполнении боевых задач в ходе СВО.

После успешного окончания школы Михаил обучался в Тюменском индустриальном университете по направлению «Нефтегазовое дело». В 2021 году был призван на службу в ряды армию РФ, а в 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту – нес службу в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова. Посмертно Михаил Волков награжден "Орденом мужества".

Фото: телеграм-канал главы Сургута

По воспоминаниям родных, одноклассников, учителей молодой человек был настоящим патриотом. Отзывчивым и ответственным, надежным и честным товарищем. Как сообщили в администрации города, Михаил одним из первых вступил в ряды школьного военно-патриотического объединения "Стрижи", который теперь с гордостью будет носить его имя.