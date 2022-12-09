Нефтеюганске вандалы атаковали новогодние декорации и арт-объекты города

Фото: Эльвира Бугай

Нефтеюганске вандалы за последние две недели испортили порядка десяти новогодних декораций и арт-объектов. Как рассказала глава Нефтеюганска Эльвира Бугай итогом нашествия вандалов стали: сломанная лыжа у снеговика в скейт-парке, вырванная лента дюралайт в конструкции на Набережной, периодические атаки на пингвина с Юбилейной площади, оторванное основание подиума конструкции в 16 микрорайоне, сломанные светодиодные элементы «Шаров» в результате их варварской проверки на прочность, неоднократные попытки выкрутить лампочки в тоннеле около ЗАГСа, метко сбитые шары на центральной ёлке.

- Это лишь последние достижения за прошедшие 2 недели. Список, конечно, внушительный, но давайте направлять свою энергию в созидательное или хотя бы мирное русло - прокомментировала глава города.

Жители Нефтеюганска стали жаловаться в департамента ЖКХ на неудобный подход к некоторым светящимся фигурам в городе. Им хочется эффектных фоток, в том числе верхом на сердце и шарах, а подойти к ним сквозь снег практически невозможно. На этот счет у Эльвиры Бугай есть однозначный ответ - световые конструкции, не предназначены для подобной эксплуатации.

- В летний период даже особо любопытные жители города научились беречь топиарии, теперь настало время проявить культуру по отношению к нашим городским иллюминациям. Уважайте чужой труд, иначе новогодние праздники мы рискуем встретить в разрухе - обратилась к жителям Эльвира Бугай.