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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:45

Первому губернатору ХМАО Александру Филипенко вручили премию

Его наградили за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа
Виктория Терина
Фото: скриншот с видео правительства ХМАО

Фото: скриншот с видео правительства ХМАО

Первому губернатору Югры Александру Филипенко вручили премию «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа». Награду Александру Филипенко вручила лично глава региона Наталья Комарова. Эта награда считается одной из высоких региональных наград и присуждается ежегодно за весомый вклад в развитие округа.

- Александр Филипенко своей работой на благо югорчан заложил основы для уверенного будущего округа – сегодня Югра находится на лидирующих позициях среди остальных регионов во многих сферах. Здесь помнят и любят Александра Васильевича - отмечают в правительстве Югры.

Александр Васильевич Филипенко был губернатором ХМАО – Югры с 1995 года по 2010 год, до этого, с 1991 года, он был главой администрации автономного округа.