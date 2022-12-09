Первому губернатору ХМАО Александру Филипенко вручили премию

Фото: скриншот с видео правительства ХМАО

Первому губернатору Югры Александру Филипенко вручили премию «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа». Награду Александру Филипенко вручила лично глава региона Наталья Комарова. Эта награда считается одной из высоких региональных наград и присуждается ежегодно за весомый вклад в развитие округа.

- Александр Филипенко своей работой на благо югорчан заложил основы для уверенного будущего округа – сегодня Югра находится на лидирующих позициях среди остальных регионов во многих сферах. Здесь помнят и любят Александра Васильевича - отмечают в правительстве Югры.

Александр Васильевич Филипенко был губернатором ХМАО – Югры с 1995 года по 2010 год, до этого, с 1991 года, он был главой администрации автономного округа.