Сразу три проекта из Югры стали лауреатами премии «МыВместе»

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Трое югорчан стали лауреатами премии «МыВместе». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

В номинации «Ответственный бизнес» победил проект «Парус собачьей надежды», представленный Ларисой Ивановой, директором ООО «Империя». Этот проект направлен на уменьшение числа безнадзорных животных на территории Нефтеюганского района. Этого удаётся добиться благодаря акциям «Отдам в добрые руки» и «Весь май собаку из приюта забирай» на базе туризма и отдыха «Парус». Почти два десятка питомцев уже обрели новый дом и любящих хозяев.

В категории «Лидеры социальных изменений» 3 место у индивидуального предпринимателя Мовлама Ханларова. Он представил инициативу «Волшебники Югры». Участники этого проекта приобретают подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья и граждан старшего поколения. В преддверии Нового года 288 детей и пенсионеров получили сладкие наборы и памятные подарки.

Еще одно 3 место принадлежит школьнику. Социальный проект «Фудшеринг» Владимира Овсепяна стал третьим в номинации «Большая перемена». Его команда волонтеров делится продуктами питания с нуждающимися, предотвращая нерациональное использование еды. Помощь оказывается многодетным семьям, малоимущим пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Этот проект спас около тонны продовольствия и помог более 3 тыс. человек.

В финал премии вышли 112 участников из 47 регионов России. Югра на втором месте по количеству финалистов (6 финалистов). По количеству заявок в стране регион тоже занимает второе место. А на региональном этапе округ стал лидером УрФО по количеству проектов, прошедших в полуфинал (89 проектов).