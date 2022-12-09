В Югре выявили больше 1600 коррупционных нарушений за 2022 год Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за 2022 год выявлено больше 1 600 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом свидетельствую результаты проверок окружной прокуратуры.

- По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено почти 400 должностных лиц. В связи с утратой доверия уволено 4 чиновника, не сообщивших о склонении их к совершению коррупционных нарушений и не принявших мер к урегулированию конфликта интересов. За нарушения, влекущие административную ответственность, наказано 68 лиц, размер наложенных на них штрафов превысил 44 млн рублей. По материалам надзорных мероприятий возбуждено 45 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров более 20 млн рублей - говорится в сообщении прокуратуры.

Предприниматели, в интересах которых передавались незаконные вознаграждения, оштрафованы на 42,5 млн рублей. На имущество четырех организаций наложен арест.

- Координируется деятельность всех правоохранительных органов, что способствовало выявлению в текущем году 339 криминальных деяний коррупционной направленности. Задокументирован 121 факт взяточничества. По ходатайствам следователей наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью почти 1,1 млрд рублей. Ущерб в размере 53 млн рублей возмещен до направления уголовных дел в суд - добавили в надзорном ведомстве.

Отмети, что сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.