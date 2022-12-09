В Нижневартовске проведут комплексное обследование дома пострадавшего при взрыве газа дома

Фото: МЧС России по ХМАО

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел заседание муниципального оперативного штаба, где обсуждался вопрос оказания помощи пострадавшим жителям дома №6-А на улице Мира. Кроме того, обсудили предстоящее обследование дома.

По информации департамента строительства администрации города, комплексное обследование дома №6-А на улице Мира, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения проведет ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС». В ближайшее время специалисты начнут эту работу.

На время проведения обследования домов, жителям предложено перевезти вещи на охраняемый склад, который предоставляет муниципалитет. Расходы, связанные с перевозкой вещей, город также возьмет на себя. Сейчас составляется график перевозки.

- На данный момент поступило несколько заявок от жителей на перевозку вещей. Первые перевозки забронированы на субботу, 10 декабря. Вывоз вещей осуществляется по желанию жителей. Подъезды по-прежнему закрыты и находятся под охраной полиции - сообщили в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.

В воскресенье, 11 декабря глава города Дмитрий Кощенко проведет встречу с жителями полуразрушенного дома.