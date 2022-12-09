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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:44

Развлекательные и концертные программы в честь Дня образования ХМАО отменены

Такое решение принято губернатором округа
Виктория Терина
Фото: страница губернатора ХМАО в соцсети

Фото: страница губернатора ХМАО в соцсети

Сегодня и завтра в Югре проходят официальные мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества и Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа. По решению главы региона Натальи Комаровой развлекательные и концертные программы в честь Дня образования округа отменены.

Но тем не менее, по информации правительства региона, сегодня, 9 декабря полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава региона Наталья Комарова вручат государственные и окружные награды отличившимся югорчанам. Кроме того, сегодня запланирована встреча с боевыми братствами региона, военно-патриотическими и общественными организациями, родственниками военнослужащих, в том числе с родственниками тех, кто погиб в ходе проведения СВО.

А 10 декабря состоится встреча губернатора Югры с победителями приоритетного просветительского проекта – Всероссийской олимпиады «Многовековая Югра», проекта «Больше, чем путешествие», фотоконкурса «Открой Югру». В честь Дня образования Югры пройдут кинодиалоги «Север-Юг».